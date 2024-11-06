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Сегодня, 15:07

ЭСК РФС рассмотрит удаление Литвинова в дерби ЦСКА — «Спартак»

Константин Белов
Корреспондент
Драка футболистов «Спартака» и ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЭСК РФС рассмотрит удаление полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова за агрессивное поведение в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2), сообщили «СЭ» в службе-коммуникаций РФС.

Во втором тайме матча между футболистами произошла массовая драка, в результате которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и Литвинов.

4 ноября сообщалось, что «Спартак» намерен отправить заявление в КДК РФС, чтобы оспорить удаление Литвинова.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Руслан Литвинов
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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