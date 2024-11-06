ЭСК РФС рассмотрит удаление Литвинова в дерби ЦСКА — «Спартак»

ЭСК РФС рассмотрит удаление полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова за агрессивное поведение в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2), сообщили «СЭ» в службе-коммуникаций РФС.

Во втором тайме матча между футболистами произошла массовая драка, в результате которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и Литвинов.

4 ноября сообщалось, что «Спартак» намерен отправить заявление в КДК РФС, чтобы оспорить удаление Литвинова.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.