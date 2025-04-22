ЭСК РФС разберет три эпизода матча «Оренбург» — «Динамо» Махачкала

ЭСК РФС разберет три эпизода матча 25-го тура РПЛ между «Оренбургом» и махачкалинским «Динамо» (2:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Оренбург» попросил разобрать эпизоды с отмененным голом защитника Максима Сыщенко на 16-й минуте и назначенный пенальти на 33-й минуте матча в ворота «Динамо» Махачкала.

Гости попросили рассмотреть эпизод с удалением защитника Муталипа Алибекова за лишение явной возможности забить гол на 96-й минуте.

«Оренбург» после 25-го тура занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. «Динамо» Махачкала расположилось на 10 месте в турнирной таблице РПЛ (27 очков).