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Сегодня, 16:35

ЭСК РФС: Шадыханов верно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче со «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС оценили спорный эпизод с неназначением пенальти в ворота «Пари НН» в матче против «Спартака» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

На 91-й минуте арбитр матча Павел Шадыханов не назначил пенальти в ворота нижегородцев после единоборства защитника «Спартака» Никиты Чернова с полузащитником «Пари НН» Александром Трошечкиным.

В ЭСК единогласно поддержали решение Шадыханова.

«Оба игрока боролись за мяч, движение игрока обороны было направлено на стремление сыграть в мяч, а не в игрока соперника, между ними произошел контакт по инерции тело в тело, который, по мнению всех членов комиссии, не был очевидно наказуемым и является частью футбола», — говорится в вердикте на сайте РФС.

В 28-м туре «Спартак» на своем поле обыграл «Краснодар» (1:0). Красно-белые с 46 очками занимают пятое место в РПЛ. «Пари НН» в этом же туре на выезде встретится с «Сочи». Команда Саши Илича с 29 очками идет 11-й в турнирной таблице.

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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