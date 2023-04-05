Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:04

ЭСК РФС: Шадыханов верно удалил с поля игрока «Химок» Лысцова в матче с «Краснодаром»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС рассмотрела обращение «Химок» по поводу удаления защитника Виталия Лысцова на 26-й минуте встречи с «Краснодаром» (0:6) в 21-м туре РПЛ.

Лысцов получил прямую красную карточку за то, что в грубом подкате сбил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

ЭСК приняла решение, что судья Павел Шадыханов правильно удалил с поля Лысцова. Решение мотиворовано тем, что действия игрока «Химок» против Кордобы являются лишением соперника явной возможности забить гол.

«Дейсвтие Лысцова, по мнению всех членов комиссии, квалифицируется как лишение соперника явной возможности забить гол, учитывая направления движения мяча к воротам соперника, возможность контроля мяча атакующим игроком. В связи с тем, что все критерии указывают на лишение соперника явной возможности забить гол, комиссия считает абсолютно верным решение судьи удалить с поля игрока команды «Химки» с показом прямой красной карточки», — говорится в заявлении.

Отметим, что обращение «Химок» стало единственным от клубов по итогам 21-го тура РПЛ.

Источник: РФС
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сторонников российских спортсменов продолжают травить на Западе: «Права человека неуместны»
Перебегали, задавили и устроили массовую стычку. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Хавбек «Торпедо» Енин: «Глебов извинился еще во время игры, видел, что он переживает»
«Химки» обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть удаление Лысцова в матче с «Краснодаром»
Защитник «Сочи» Сиссако: «Бердыев верит в каждого игрока»
Терюшков: «Ждал смены тренера «Химок» с ноября прошлого года. Клуб затянул с этим решением»
Слуцкий назвал защитника «Спартака» Джикию чемпионом мира по затяжке времени
«Химки» объявили об уходе Гогниева с поста главного тренера команды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бышовец: «Вопрос о вылете «Локомотива» из РПЛ больше не стоит»