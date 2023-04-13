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Судейство

Сегодня, 19:14

ЭСК РФС: судья ошибочно не удалил Соболева в матче «Спартак» — «Динамо»

Виктория Кравченко
Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Во вторник, 11 апреля, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии, на котором было решено, что судья Сергей Иванов ошибочно не вынес второе предупреждение в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (3:3) и не удалил с поля форварда красно-белых Александра Соболева на 77-й минуте матча.

«Действия данного игрока после получения им первого предупреждения в матче носили явный неспортивный характер по причине того, что он продолжал словами и жестами выражать очевидный протест против решения судьи. В связи с этим, комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести второе предупреждение игроку команды «Спартак» и, соответственно, удалить его с поля», — говорится в заявлении РФС.

Ранее «Динамо» попросили комиссию оценить эпизод на предмет вынесения второй желтой карточки нападающему красно-белых Александру Соболеву за неспортивное поведение.

«Спартак» располагается на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 22 тура. «Динамо» занимает 6-ю строчку с 36 очками.

Источник: https://rfs.ru/news/217907
Александр Соболев
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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