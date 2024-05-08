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Судейство

Сегодня, 18:12

ЭСК РФС: судья ошибочно засчитал гол ЦСКА в матче с «Балтикой»

Кирилл Глебов забивает гол &amp;quot;Балтике&amp;quot;.
Фото ПФК ЦСКА
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Экспертно-судейская комиссия (ЭКС) РФС приняла решение, что арбитр Ян Бобровский ошибочно засчитал гол ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ против «Балтики» (1:3).

«Ассистент арбитра ошибочно определил, что мяч полностью пересек линию ворот. ВАР ошибочно определил, что у него нет явных доказательств для вмешательства в ситуацию с забитым голом», — говорится в решении ЭСК.

Единственный мяч армейцев забил на 90-й минуте Кирилл Глебов. Бобровский засчитал взятие ворот — это решение подтвердил ВАР.

РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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