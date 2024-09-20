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Сегодня, 14:09

ЭСК РФС вынесла решение по неудалению защитника «Зенита» Алипа в матче с ЦСКА

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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по спорному эпизоду матча 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:1) с участием защитника петербургской команды Нуралы Алипа и игрока армейцев Мойзеса.

«Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Зенит» №28 Нуралы Алипа на 80-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды ЦСКА №27 Мойзесом и последующем за этим единоборством конфликтом с данным игроком, по мнению всех членов комиссии, не было элементов, как серьезного нарушения правил, так и агрессивного поведения, ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока «Зенита», — гласит заявление ЭСК, опубликованное на сайте РФС.

После восьми туров «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 20 очками. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в активе 13 баллов.

Источник: Официальный сайт РФС
Нуралы Алип
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

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