Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:25

ЭСК РФС займется рассмотрением обращения «Спартака» по пяти эпизодам из дерби против ЦСКА

Алина Савинова

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) займется рассмотрением обращения «Спартака» по пяти эпизодам из матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«ЭСК РФС рассмотрит обращение «Спартака» по пяти эпизодам. Будут изучены момент на 29-й минуте с неназначением пенальти, неудаление с поля имевших желтые карточки защитников ЦСКА Мойзеса (43-я минута) и Виллиана Роши (61-я и 78-я минуты), а также непоказ прямой красной карточки полузащитнику ЦСКА Никите Ермакову (81-я минута)», — приводит ТАСС слова службы коммуникаций РФС.

16 октября ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ (2:2). 17 октября стало известно, что красно-белые подали обращение в ЭСК РФС с целью разобрать несколько эпизодов.

«Спартак» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (26 очков), ЦСКА, набрав на одно очко меньше, расположился на 3-й позиции.

Источник: https://tass.ru/sport/16078403?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
5
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Валерий Гладилин объяснил слова Федотова про Абаскаля эмоциональным напряжением
ЦСКА показал речь Федотова после дерби со «Спартаком»
Кечинов назвал форварда «Спартака» Соболева нападающим номер один в России
Каряка считает, что шансы на чемпионство есть у первых пяти команд РПЛ
Кавазашвили объяснил, почему игру Селихова в дерби с ЦСКА можно назвать нервной
«Ростов» обратился к председателю ЭСК РФС Каманцеву по матчу с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

ЦСКА показал речь Федотова после дерби со «Спартаком»

ЦСКА потроллил «Спартак» после дерби из-за жалоб на несоблюдение «фейр плей»