ЭСК РФС займется рассмотрением обращения «Спартака» по пяти эпизодам из дерби против ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) займется рассмотрением обращения «Спартака» по пяти эпизодам из матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«ЭСК РФС рассмотрит обращение «Спартака» по пяти эпизодам. Будут изучены момент на 29-й минуте с неназначением пенальти, неудаление с поля имевших желтые карточки защитников ЦСКА Мойзеса (43-я минута) и Виллиана Роши (61-я и 78-я минуты), а также непоказ прямой красной карточки полузащитнику ЦСКА Никите Ермакову (81-я минута)», — приводит ТАСС слова службы коммуникаций РФС.

16 октября ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ (2:2). 17 октября стало известно, что красно-белые подали обращение в ЭСК РФС с целью разобрать несколько эпизодов.

«Спартак» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (26 очков), ЦСКА, набрав на одно очко меньше, расположился на 3-й позиции.