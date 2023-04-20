ЭСК: судья ошибочно удалил со скамейки запасных главного тренера «Химок» Талалаева

Во вторник, 18 апреля, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором установлено, что судья ошибочно удалил со скамейки запасных главного тренера «Химок» Андрея Талалаева на 90-й минуте матча с «Крыльями Советов» (0:0).

«Согласно правилам игры, только умышленный бросок/удар предмета в поле для игры должно наказываться удалением официального лица команды со скамейки запасных. В данном же случае в действиях главного тренера команды «Химки», подбросившего бутылку с водой вверх, не было умысла направить ее в пределы поля, и бутылка попала туда случайно», — говорится в заявлении РФС.

На 90-й минуте матча с «Крыльями Советов» Талалаев получил красную карточку за то, что бросил бутылку с водой на поле.