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Сегодня, 15:11

Рианчо не удивлен возможным переходом Сафонова в «ПСЖ»

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Удивлен ли я, что «ПСЖ» хочет купить Сафонова? Не секрет, что Матвей — вратарь высокого класса, у него есть опыт игры в Лиге чемпионов. В Ла Лиге, например, успешно выступают вратари из Грузии и Украины. Мамардашвили — лидер «Валенсии», Лунин играет за «Реал». Чем Сафонов хуже? Поэтому желание «ПСЖ» его приобрести меня не удивляет», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» и «Краснодар» достигли договоренности о переходе Сафонова. Ожидается, что 25-летний голкипер подпишет с парижанами пятилетний контракт.

Источник: РБ Спорт
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Рауль Рианчо
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