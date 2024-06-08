Рианчо не удивлен возможным переходом Сафонова в «ПСЖ»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Удивлен ли я, что «ПСЖ» хочет купить Сафонова? Не секрет, что Матвей — вратарь высокого класса, у него есть опыт игры в Лиге чемпионов. В Ла Лиге, например, успешно выступают вратари из Грузии и Украины. Мамардашвили — лидер «Валенсии», Лунин играет за «Реал». Чем Сафонов хуже? Поэтому желание «ПСЖ» его приобрести меня не удивляет», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» и «Краснодар» достигли договоренности о переходе Сафонова. Ожидается, что 25-летний голкипер подпишет с парижанами пятилетний контракт.