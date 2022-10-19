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Судейство

Сегодня, 18:42

ЭСК: Турбин ошибочно не удалил Сиссе из «Урала» в матче с «Ростовом»

Анна Горшкова
Корреспондент

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разобрала решения арбитра Евгения Турбина в матче «Ростов» — «Урал» (1:2) в 13-м туре РПЛ.

Как говорится в заявлении РФС, комиссия признала правильным решение Турбина не назначать пенальти в ворота «Урала» на 57 минуте. Также ЭСК считает, что главный арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Урала» на 10 минуте, верно засчитал гол «Урала» на 17 минуте и правильно не показал вторую желтую карточку и не удалил с поля Мингияна Бевеева из «Урал» на 63 минуте.

Однако, по решению комиссии, Турбин ошибочно не удалил в матче Ибраиму Сиссе из «Урала» на 45 минуте.

В понедельник «Ростов» направил письмо в ЭСК с просьбой рассмотреть 11 моментов матча с «Уралом», в которых судья, по мнению желто-синих, принял неверные решения.

«Ростов» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 25 очков. У «Урала» 14 очков — 11 место.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/4203
ФК Ростов
ФК Урал
Евгений Турбин
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