ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»

Судейство
25 октября, 14:15
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС посчитала ошибочным решение главного арбитра матча 12-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат» (2:2) Ранэля Зиякова назначить пенальти в ворота бело-голубых.
На 36-й минуте защитник грозненцев Максим Сидоров упал в штрафной площади «Динамо» после контакта с Бителло. Зияков после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который не реализовал Лечи Садулаев.
По мнению ЭСК, ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору.
«Контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» Бителло с рукой атакующего игрока «Ахмата» Максима Сидорова ненаказуемый. Почувствовав контакт нападающий падает на газон неестественным образом», — говорится в решении ЭСК.
СЛАВА БУЛАТОВ
гнать тварей всех пожизненно и вар и судью
25.10.2025
Slim Tallers
Так это было очевидно всем,кроме одного идиота из коммент фм. И хорошо,что ЭСК признал судейскую ошибку. Вот только ВАРщика он не дисквалифицирует пожизненно.
25.10.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
на кол
25.10.2025
Павел Верещагин
Терек априори ошибочно находится в РПЛ...
25.10.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Ежу понятно
25.10.2025
Николай Шибаев
Бесконгчные судейские ляпы,скандалы
25.10.2025
Fun_furick
Зато Бобров очередной свой высер выдаст, что Динамо лидер по числу ошибок в его пользу… ну в каждом матче козлы убивают… сколько очков недобрали из-за этих мразей
25.10.2025
Valekka
Бобров покурить вышел?!
25.10.2025
Стрелец 63
Ну и вот зачем такой ВАР? Посмотрели повтор со всех камер и увидели нарушение там, где его не было. Какие выводы-то? Ну признали. Дальше что? По хорошему, их отстранить бы от любого судейства игр на 10, ну и игрока Ахмата за симуляцию заодно. Достал уже такой "футбол", когда одни вместо ворот стараются попасть в руку соперника, другие падают от любого дуновения и кричат, как будто их поезд переехал, третьи ищут как бы так пробежать, чтобы об кого-нибудь споткнуться. Ну и ВАР, конечно, максимально уродуют игру.
25.10.2025
Сергей С.
В РПЛ ВАР только вредит! Я считаю, что на ВАРе должны сидеть менее опытные и авторитетные судьи, чтобы своим авторитетом не давить арбитра в поле.
25.10.2025
Soulles2
Только массовые расстрелы спасут российский футбол !
25.10.2025
Артемон Доберманов
Хо хо хо
25.10.2025
Flamenco
вопрос! Для чего ВАР??? (ВАР) всего-то для прикрытия деяния!!!
25.10.2025
blue-white!
Ну и, что дальше? Их расстреляют или в качестве наказания посадят на АВАР?!
25.10.2025