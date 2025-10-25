Видео
Судейство

25 октября, 14:15

ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Ранэль Зияков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС посчитала ошибочным решение главного арбитра матча 12-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат» (2:2) Ранэля Зиякова назначить пенальти в ворота бело-голубых.

На 36-й минуте защитник грозненцев Максим Сидоров упал в штрафной площади «Динамо» после контакта с Бителло. Зияков после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который не реализовал Лечи Садулаев.

По мнению ЭСК, ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору.

«Контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» Бителло с рукой атакующего игрока «Ахмата» Максима Сидорова ненаказуемый. Почувствовав контакт нападающий падает на газон неестественным образом», — говорится в решении ЭСК.

Источник: РФС
15

  • СЛАВА БУЛАТОВ

    гнать тварей всех пожизненно и вар и судью

    25.10.2025

  • Slim Tallers

    Так это было очевидно всем,кроме одного идиота из коммент фм. И хорошо,что ЭСК признал судейскую ошибку. Вот только ВАРщика он не дисквалифицирует пожизненно.

    25.10.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    на кол

    25.10.2025

  • Павел Верещагин

    Терек априори ошибочно находится в РПЛ...

    25.10.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ежу понятно

    25.10.2025

  • Николай Шибаев

    Бесконгчные судейские ляпы,скандалы

    25.10.2025

  • Fun_furick

    Зато Бобров очередной свой высер выдаст, что Динамо лидер по числу ошибок в его пользу… ну в каждом матче козлы убивают… сколько очков недобрали из-за этих мразей

    25.10.2025

  • Valekka

    Бобров покурить вышел?!

    25.10.2025

  • Стрелец 63

    Ну и вот зачем такой ВАР? Посмотрели повтор со всех камер и увидели нарушение там, где его не было. Какие выводы-то? Ну признали. Дальше что? По хорошему, их отстранить бы от любого судейства игр на 10, ну и игрока Ахмата за симуляцию заодно. Достал уже такой "футбол", когда одни вместо ворот стараются попасть в руку соперника, другие падают от любого дуновения и кричат, как будто их поезд переехал, третьи ищут как бы так пробежать, чтобы об кого-нибудь споткнуться. Ну и ВАР, конечно, максимально уродуют игру.

    25.10.2025

  • Сергей С.

    В РПЛ ВАР только вредит! Я считаю, что на ВАРе должны сидеть менее опытные и авторитетные судьи, чтобы своим авторитетом не давить арбитра в поле.

    25.10.2025

  • Soulles2

    Только массовые расстрелы спасут российский футбол !

    25.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Хо хо хо

    25.10.2025

  • Flamenco

    вопрос! Для чего ВАР??? (ВАР) всего-то для прикрытия деяния!!!

    25.10.2025

  • blue-white!

    Ну и, что дальше? Их расстреляют или в качестве наказания посадят на АВАР?!

    25.10.2025

    РПЛ
    ФК Ахмат
    ФК Динамо (Москва)
