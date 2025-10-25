ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС посчитала ошибочным решение главного арбитра матча 12-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат» (2:2) Ранэля Зиякова назначить пенальти в ворота бело-голубых. На 36-й минуте защитник грозненцев Максим Сидоров упал в штрафной площади «Динамо» после контакта с Бителло. Зияков после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который не реализовал Лечи Садулаев. По мнению ЭСК, ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору. «Контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» Бителло с рукой атакующего игрока «Ахмата» Максима Сидорова ненаказуемый. Почувствовав контакт нападающий падает на газон неестественным образом», — говорится в решении ЭСК.

СЛАВА БУЛАТОВ гнать тварей всех пожизненно и вар и судью 25.10.2025

Slim Tallers Так это было очевидно всем,кроме одного идиота из коммент фм. И хорошо,что ЭСК признал судейскую ошибку. Вот только ВАРщика он не дисквалифицирует пожизненно. 25.10.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный на кол 25.10.2025

Павел Верещагин Терек априори ошибочно находится в РПЛ... 25.10.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ежу понятно 25.10.2025

Николай Шибаев Бесконгчные судейские ляпы,скандалы 25.10.2025

Fun_furick Зато Бобров очередной свой высер выдаст, что Динамо лидер по числу ошибок в его пользу… ну в каждом матче козлы убивают… сколько очков недобрали из-за этих мразей 25.10.2025

Valekka Бобров покурить вышел?! 25.10.2025

Стрелец 63 Ну и вот зачем такой ВАР? Посмотрели повтор со всех камер и увидели нарушение там, где его не было. Какие выводы-то? Ну признали. Дальше что? По хорошему, их отстранить бы от любого судейства игр на 10, ну и игрока Ахмата за симуляцию заодно. Достал уже такой "футбол", когда одни вместо ворот стараются попасть в руку соперника, другие падают от любого дуновения и кричат, как будто их поезд переехал, третьи ищут как бы так пробежать, чтобы об кого-нибудь споткнуться. Ну и ВАР, конечно, максимально уродуют игру. 25.10.2025

Сергей С. В РПЛ ВАР только вредит! Я считаю, что на ВАРе должны сидеть менее опытные и авторитетные судьи, чтобы своим авторитетом не давить арбитра в поле. 25.10.2025

Soulles2 Только массовые расстрелы спасут российский футбол ! 25.10.2025

Артемон Доберманов Хо хо хо 25.10.2025

Flamenco вопрос! Для чего ВАР??? (ВАР) всего-то для прикрытия деяния!!! 25.10.2025