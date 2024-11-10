Защитник «Акрона» Эсковал: «Будет очень сложный матч, фаворитом заслуженно считают «Спартак»

Защитник «Акрона» Родригу Эсковал поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 15-м туре РПЛ.

«Это будет очень сложный матч, фаворитом заслуженно считают «Спартак», потому что это российский топ-клуб. К сожалению, пока нам не удавалось забирать очки у лидеров чемпионата, тех, кто бьется за призовые места в РПЛ. Но все ребята в команде горят тем, чтобы изменить эту парадигму. Будем готовиться, настраиваться, и сделать все возможное, чтобы наконец-то набрать очки в матче с топ-клубом. Мне кажется, мы до этого уже доросли.

В «Спартаке» собраны очень качественный футболисты. Тот же Бонгонда — один из лучших дриблеров в чемпионате России, он все время ищет свободное пространство. Безусловно, линия атаки у красно-белых одна из лучших в лиге, тем не менее нам нужно обращаться внимание на нашу игру и отталкиваться от нее», — сказал Эсковал «ВсеПроСпорт».

Матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Акроном» состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 10 ноября. Начало — в 15.15 мск.