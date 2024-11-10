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Сегодня, 13:21

Защитник «Акрона» Эсковал: «Будет очень сложный матч, фаворитом заслуженно считают «Спартак»

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Защитник «Акрона» Родригу Эсковал поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 15-м туре РПЛ.

«Это будет очень сложный матч, фаворитом заслуженно считают «Спартак», потому что это российский топ-клуб. К сожалению, пока нам не удавалось забирать очки у лидеров чемпионата, тех, кто бьется за призовые места в РПЛ. Но все ребята в команде горят тем, чтобы изменить эту парадигму. Будем готовиться, настраиваться, и сделать все возможное, чтобы наконец-то набрать очки в матче с топ-клубом. Мне кажется, мы до этого уже доросли.

В «Спартаке» собраны очень качественный футболисты. Тот же Бонгонда — один из лучших дриблеров в чемпионате России, он все время ищет свободное пространство. Безусловно, линия атаки у красно-белых одна из лучших в лиге, тем не менее нам нужно обращаться внимание на нашу игру и отталкиваться от нее», — сказал Эсковал «ВсеПроСпорт».

Эсекьель Барко (&laquo;Спартак&raquo;) и&nbsp;Владимир Хубулов (&laquo;Акрон&raquo;). «Спартак» — «Акрон». Онлайн-трансляция матча

Матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Акроном» состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 10 ноября. Начало — в 15.15 мск.

Источник: ВсеПроСпорт
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)

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