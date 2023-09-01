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Сегодня, 16:41

«Эспаньол» ведет переговоры по аренде Бальде из «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Кейта Бальде может на правах аренды перейти в «Эспаньол», сообщает журналист Жоан Ками.

По информации источника, клуб, выступающий во втором по силе испанском дивизионе, рассчитывает арендовать 28-летнего сенегальца с правом выкупа.

Ранее «Спартак» отзаявил Бальде на сайте РПЛ. «СЭ» сообщал, что форвард может покинуть команду в ближайшее время.

Кейта Бальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Эспаньол
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