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Сегодня, 19:14

ESPN: «Атлетико Минейро» отказался покупать Артура из «Зенита»

Алина Савинова
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«Атлетико Минейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по поводу трансфера нападающего Артура, сообщает ESPN.

Ранее появилась информация, что бразильский клуб предложил сине-бело-голубым 10 миллионов евро за бразильца и 10 процентов от следующей продажи.

Как отмечает источник, «Зенит» хочет получить за Артура не менее 15 миллионов евро. В «Атлетико Минейро» признали эту сумму выходящей за рамки бюджета на 2025 год, поэтому отказались от дальнейших переговоров с клубом из Санкт-Петербурга.

Артур присоединился к «Зениту» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.

Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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