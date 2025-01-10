ESPN: «Атлетико Минейро» отказался покупать Артура из «Зенита»

«Атлетико Минейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по поводу трансфера нападающего Артура, сообщает ESPN.

Ранее появилась информация, что бразильский клуб предложил сине-бело-голубым 10 миллионов евро за бразильца и 10 процентов от следующей продажи.

Как отмечает источник, «Зенит» хочет получить за Артура не менее 15 миллионов евро. В «Атлетико Минейро» признали эту сумму выходящей за рамки бюджета на 2025 год, поэтому отказались от дальнейших переговоров с клубом из Санкт-Петербурга.

Артур присоединился к «Зениту» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.