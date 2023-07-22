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Сегодня, 10:09

ESPN: форвард сборной Чили Давила не перейдет в ЦСКА

Виталий Косик
Корреспондент
Виктор Давила (слева).
Фото AFP
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Нападающий сборной Чили и «Леона» Виктор Давила не перейдет в ЦСКА, сообщает ESPN.

По информации издания, руководство мексиканской команды отказалось вести переговоры. В клубе считают, что армейцы не смогут перевести деньги за трансфер игрока.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может предложить 6 миллионов евро за форварда.

Давила выступает за «Леон» с 2021 года. Он провел за мексиканский клуб 105 матчей, забил 33 мяча и отдал 13 голевых передач. Также на его счету 4 матча в составе сборной Чили.

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