ESPN: форвард сборной Чили Давила не перейдет в ЦСКА

Нападающий сборной Чили и «Леона» Виктор Давила не перейдет в ЦСКА, сообщает ESPN.

По информации издания, руководство мексиканской команды отказалось вести переговоры. В клубе считают, что армейцы не смогут перевести деньги за трансфер игрока.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может предложить 6 миллионов евро за форварда.

Давила выступает за «Леон» с 2021 года. Он провел за мексиканский клуб 105 матчей, забил 33 мяча и отдал 13 голевых передач. Также на его счету 4 матча в составе сборной Чили.