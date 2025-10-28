ESPN: «Палмейрас» отклонил предложение «Зенита» по 21-летнему Элиасу

28 октября, 19:43
«Зенит» хотел приобрести полузащитника «Палмейраса» Аллана Элиаса, сообщает бразильский ESPN.
По информации источника, сине-бело-голубые предложили за 21-летнего игрока 15 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 5 миллионов евро в виде бонусов. Однако клуб из Сан-Паулу отклонил предложение питерцев, поскольку рассчитывает выручить с продажи футболиста 30 миллионов евро.
Отмечается, что интерес к Элиасу также проявляет «Брайтон».
Полузащитник выступает за основную команду «Палмейраса» с января этого года. На его счету 2 гола и 4 результативные передачи в 45 матчах во всех турнирах.
