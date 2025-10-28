Видео
28 октября, 19:43

ESPN: «Палмейрас» отклонил предложение «Зенита» по 21-летнему Элиасу

Алина Савинова

«Зенит» хотел приобрести полузащитника «Палмейраса» Аллана Элиаса, сообщает бразильский ESPN.

По информации источника, сине-бело-голубые предложили за 21-летнего игрока 15 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 5 миллионов евро в виде бонусов. Однако клуб из Сан-Паулу отклонил предложение питерцев, поскольку рассчитывает выручить с продажи футболиста 30 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к Элиасу также проявляет «Брайтон».

Полузащитник выступает за основную команду «Палмейраса» с января этого года. На его счету 2 гола и 4 результативные передачи в 45 матчах во всех турнирах.

4

  • руслан магомедов

    зениты вы не охренели от бразильянов. У вас же их море, всяких. Ехайте уже к палмерайсам, зачем бабло на перевоз негров тратить, там и играйте.

    29.10.2025

  • zg

    ))))))))))И возможно,это не просто слухи!)

    28.10.2025

  • m_16

    Если верить слухам, то Зенит предлагал всю Южную Америку целиком купить.

    28.10.2025

  • zg

    Я смотрю Зениту на грядущий лимит прям пох с высокой!Ну да,сходу паспорт выдадут,поди еще быстрее,чем предыдущим "россиянам"!:laughing:

    28.10.2025

    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
