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Сегодня, 22:15

Есть ли альтернатива Дзюбе в нападении «Локо»? Мнение Кузьмичева

Кузьмичев отреагировал на игру Дзюбы в матче против «Факела»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего Артема Дзюбы в матче с «Факелом».

— Как бы в целом оценили игру Дзюбы за те 68 минут, что он провел на поле? Некоторые специалисты считают, что на старте сезона он выглядит тяжеловато.

— От нападающих всегда ждут голов. Думаю, Дзюбу начали критиковать, так как он уходил с поля без голов в играх с «Рубином» и «Уралом». В силу возраста Артем уже не может выполнять большой объем черновой работы. Поэтому от него ждут только забитых мячей. Сегодня он со своими прямыми обязанностями справился, открыл счет. Мог ли он сыграть продуктивнее? Наверное, мог. Но гол есть гол.

— Есть ли ему альтернатива в центре нападения «Локо»?

— Ну вы же видели, как сегодня вышел на замену Сарвели. Владислав растворился на поле, в игре был незаметен.

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo;. «До замены Дзюбы «Локо» играл абсолютно посредственно! Сплошные забросы...» Кузьмичев о матче в Воронеже

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