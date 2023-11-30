Агент: «У Вагнера есть варианты, но мы ждем предложения от ЦСКА»

Агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лав Эвандро Феррейра рассказал, что бразильский футболист мечтает завершить карьеру в ЦСКА.

«У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждем предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

Он также отметил, что теперь решение зависит только от московского клуба.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка.