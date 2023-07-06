Агент Вагнера: «Лав никогда бы не перешел в «Зенит» или «Спартак», он слишком любит ЦСКА»

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, высказался о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

«Мы не в праве осуждать выбор Марио или любого другого футболиста. Могу лишь точно сказать, что Вагнер никогда бы не перешел в «Спартак» или «Зенит», потому что всегда ценил ЦСКА и любовь болельщиков, даже подобных разговоров никогда не было», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в бразильский «Интернасьонал». Игрок провел за команду 5 матчей и расторг соглашение с командой в апреле.

По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» после того, как клуб из Санкт-Петербурга выкупит контракт футболиста у бразильского «Интернасьонала» за сумму порядка 360 тысяч евро.