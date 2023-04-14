Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от завтрашнего матча в рамках 23-го тура РПЛ между красно-синими и «Уралом».

«Станет ли этот матч принципиальным для Гончаренко? Конечно, эта игра будет иметь оттенок принципиальности, но я не думаю, что для Ганчаренко это противостояние будет знаковым. «Урал» хорошо укомплектован, а после прихода Ганчаренко и нескольких грамотных трансферов клуб наладил ситуацию в чемпионате и дает всем бой. «Армейцев» ждет серьезный экзамен. Исходя из реалий, которые сейчас есть, попадание в тройку для ЦСКА — это неплохой результат», — приводит слова Алдонина «Евро-Футбол.Ру».

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за нецензурные высказывания в адрес арбитра во время матча 20-го тура с «Динамо» (0:1).

Матч 23-го тура между «Уралом» и ЦСКА пройдет 15 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени.