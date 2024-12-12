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Сегодня, 13:26

Алдонин — о результатах опроса ВЦИОМ: «Не чувствую, что интерес к футболу упал в нашей стране за последние годы»

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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» оценил результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о национальном виде спорта в России.

В результате опроса выявили, что 27 процентов россиян считают хоккей национальным видом спорта, еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.

«У меня другое понимание. Я так не считаю. Не чувствую, что интерес к футболу упал в нашей стране за последние годы. Самое удивительное, что это все раздувается извне. Кто бы что не говорил, не писал, не пытался переубедить людей, но футбол — это спорт номер 1 у нас и во всем мире. Это неоспоримо», — сказал Алдонин «СЭ».

Дарик Агаларов

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Евгений Алдонин
Футбол
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