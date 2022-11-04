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Сегодня, 19:10

Алдонин: «Не считаю, что Чалов находится в тени легионеров»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин оценил выступление нападающего «армейцев» Федора Чалова в нынешнем сезоне.

«Не считаю, что Чалов находится в тени легионеров. Это все журналистские шаблоны. ЦСКА демонстрирует хороший уровень и находится наверху турнирной таблицы. Понятно, что «Зенит» — фаворит по мастерству своих футболистов, но «армейцы» тоже имеют хороших игроков — есть Карраскаль, Медина, Кучаев и Обляков демонстрируют очень хороший уровень футбола.

Чалов начал играть во взрослый стабильный футбол, это главный аргумент в его пользу. Самый крутой форвард в стране Федор или нет, надо будет говорить в конце сезона. Судить будут по статистике — сколько он забил, отдал и какое место займет ЦСКА», — сказал Алдонин Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Чалов провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-ne-schitayu-chto-chalov-nakhoditsya-v-teni-legionerov-on-nachal-igrat-vo-vzroslyy-stabilnyy--1404371/
Евгений Алдонин
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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