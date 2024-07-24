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Алдонин — об уходе Фернандеса из «Зенита»: «Злорадствовать над ним я бы не хотел»

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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об уходе защитника Марио Фернандеса из «Зенита».

«Видимо, год назад у него был свой интерес в этом переходе: улучшение финансовых условий, например. Я его и не оправдываю, и не обвиняю. У каждого свои мотивы. Как ЦСКА относился к нему, и как он отнесся к клубу — это отдельная тема. Как-то злорадствовать над ним и говорить, что у него ничего не получилось, я бы не хотел. Что сделано, то сделано», — сказал Алдонин «СЭ».

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. Защитник провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями. С 2012 по 2022 год Фернандес играл за московский ЦСКА.

Денис Сафронов

Евгений Алдонин
Марио Фернандес
ФК ЦСКА (Москва)
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