Алдонин: «Не думаю, что у ЦСКА все будет хорошо после такой трансферной компании зимой»

Алдонин отреагировал на новость о том, что ЦСКА не подпишут форварда в зимнее трансферное окно

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на новость о том, что «армейцы» не подпишут форварда в зимнее трансферное окно.

«Не думаю, что все будет хорошо у «армейцев» после такой трансферной компании зимой. В любом случае классный форвард ЦСКА помог бы. Высококлассного нападающего можно найти к лету, а пока нужно обратить внимание на молодых футболистов, которые могут себя ярко проявить. Плюс есть Чалов и Заболотный, они хоть и разноплановые форварды, но их можно использовать по одному и вместе на поле. Не все так плохо, но хотелось бы этой зимой приобрести серьезного игрока. Если говорить про молодых футболистов, то нужно просматривать ближайший резерв — молодежку, сейчас самое время использовать их», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

Зимой состав «армейцев» пополнил защитник Илья Агапов, а нападающие Владислав Яковлев и Адольфо Гайч покинули команду, перейдя на правах аренды в «Нижний Новгород» и «Верону», соответственно.