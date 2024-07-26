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Сегодня, 18:46

Алдонин: «У ЦСКА проблемы в атаке, матч против «Пари НН» будет непростым»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против «Пари НН».

«ЦСКА необходимо набирать очки, но сделать это в матче с «Пари НН» будет непросто, ведь выездные матчи не даются легко. Нижний проиграл «Рубину», поэтому там сделают выводы. У ЦСКА же в атаке не было моментов, а в обороне все организованно. Будет непростой матч, учитывая, что «Пари НН» может обороняться низким и средним блоками. Ожидания волнительные», — сказал Алдонин ODDS.ru.

Матч «Пари НН» — ЦСКА состоится в субботу, 27 июля. Начало встречи — в 15:00 по московскому времени.

Источник: ODDS.ru
Евгений Алдонин
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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