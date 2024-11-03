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Сегодня, 15:05

Алдонин: «Зайнутдинов обязательно пригодился бы ЦСКА»

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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о 26-летнем казахстанском атакующим полузащитнике «Бешикташа» Бахтиере Зайнутдинове.

«Не думаю, что это актуальный вопрос на сегодняшний день для обеих сторон. Если из разряда фантазий, то Зайнутдинов — хороший, универсальный игрок, обязательно бы пригодился. Но, думаю, эта страница для клуба и игрока уже перевернута», — цитирует Алдонина Legalbet.kz.

Контракт футболиста с «Бешикташем» рассчитан до лета 2027 года. С августа 2020-го по август 2023-го Зайнутдинов играл за ЦСКА. Провел 83 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. В сезоне — 2024/25 Зайнутдинов провел два матча в турецкой Суперлиге из 11 возможных, проведя на поле пять минут.

Источник: Legalbet.kz
Бактиер Зайнутдинов
Евгений Алдонин

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