0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:12

Алдонин: «Зачем Малкому и Клаудиньо нужно российское гражданство? Имеет смысл доверять своим молодым футболистам»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший российский полузащитник Евгений Алдонин поделился мнением о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.

«Зачем Малкому и Клаудиньо нужно российское гражданство? Если есть возможность задействовать их в футбольном плане, за сборную — на мой взгляд, скорее имеет смысл доверять своим молодым футболистам. Это мое мнение», — приводит «Чемпионат» слова Алдонина.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5002721-aldonin-zachem-malkomu-i-klaudino-grazhdanstvo-rf-luchshe-doveryat-svoim-molodym-igrokam.html
Евгений Алдонин
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
ЦСКА и «Рубин» объявили составы команд на товарищеский матч
Агент защитника ЦСКА Щенникова: «До лета Георгий точно остается в команде»
Промес обгонит Писарского, «Динамо» возьмет Кубок, «Локо» улетит в стыки. Прогнозы авторов «СЭ»
Андрей Чернышов: «В этом году «Спартак» может побороться даже за чемпионский дубль»
Агент Обухова считает, что футболист может играть ярче Сычевого в «Оренбурге»
Андрей Гордеев: «Малком и Клаудиньо 100% усилят сборную и соответствуют уровню нашей команды»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Обухова считает, что футболист может играть ярче Сычевого в «Оренбурге»

Андрей Чернышов: «В этом году «Спартак» может побороться даже за чемпионский дубль»