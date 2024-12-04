Алдонин — об интересе «Монако» к Файзуллаеву: «Перспективы такого перехода есть»

Ветеран ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на информацию об интересе «Монако» к полузащитнику армейцев Аббосбеку Файзуллаеву.

«Допускаю такую возможность. Он является лучшим молодым игроком Азии, а это тоже о чем-то говорит. У него хороший возраст, перспективы. Пусть и не конкретно сейчас, в данный момент. Но он показывал свой уровень и в прошлом сезоне, и на дистанции этого. Так что почему «Монако» не может им интересоваться? Это не первый и не второй клуб Франции, но он стабильно участвует в Лиге чемпионов. Поэтому перспективы такого перехода есть», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Алдонина.

В этом сезоне 21-летний Файзуллаев провел 22 матча за красно-синих во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.

В октябре Файзуллаев был признан лучшим молодым игроком года в Азии.