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Сегодня, 22:40

Алдонин — об интересе «Монако» к Файзуллаеву: «Перспективы такого перехода есть»

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на информацию об интересе «Монако» к полузащитнику армейцев Аббосбеку Файзуллаеву.

«Допускаю такую возможность. Он является лучшим молодым игроком Азии, а это тоже о чем-то говорит. У него хороший возраст, перспективы. Пусть и не конкретно сейчас, в данный момент. Но он показывал свой уровень и в прошлом сезоне, и на дистанции этого. Так что почему «Монако» не может им интересоваться? Это не первый и не второй клуб Франции, но он стабильно участвует в Лиге чемпионов. Поэтому перспективы такого перехода есть», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Алдонина.

В этом сезоне 21-летний Файзуллаев провел 22 матча за красно-синих во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.

В октябре Файзуллаев был признан лучшим молодым игроком года в Азии.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК Монако
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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