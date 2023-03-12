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Сегодня, 19:23

Алдонин о победе ЦСКА: «Армейцы были готовы к хорошей драке»

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал «СЭ» победу красно-синих над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«Я думаю, что армейцы вышли настроенными после поражения от «Сочи». Очень удачно сложился первый тайм, забили 3 мяча, вопрос о победителе в этом матче был уже закрыт. ЦСКА был готов, так сказать, к хорошей драке, в отличие от самарцев. Счет не отражает характер матча. Спасибо Акинфееву, что не пропустили. На мой взгляд, главное — победа одержана», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ. Команда занимает пятое место в турнирной таблице с 32 очками.

Евгений Алдонин
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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