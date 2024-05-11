Алдонин — о победе ЦСКА над «Зенитом»: «Ничего искрометного в футбольном плане я не увидел»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу армейцев над «Зенитом» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Армейцев можно поздравить с тяжелейшей победой. Жаль, что в этом сезоне ЦСКА в чемпионской гонке не участвует. Тяжелый матч получилось выиграть, но что касается самого футбола, то ничего искрометного я не увидел», — сказал Алдонин «СЭ».

ЦСКА (42 очка) поднялся с девятого на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 51 очком остался на первой строчке.

Денис Сафронов