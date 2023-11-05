Алдонин — о победе ЦСКА: «Файзуллаев лучший игрок команды на данном отрезке, он ведет ее вперед»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды в 14-м туре чемпионата России над «Пари НН» (3:2).

«Очень сложный матч для ЦСКА. Нужно учитывать также график, в котором играет команда, и проблемы с составом. Конечно, хотелось, чтобы в домашних матчах команда доминировала, но пришлось отыгрываться сегодня. Федотов перестроил команду, а она [команда] в концовке смогла реализовать свои моменты. Для меня лучшим игроком матча является Аббос Файзуллаев. Он всегда играет на обострение. Аббос лучший игрок команды на данном этапе отрезка, он всегда ведет ее вперед, обладая хорошими передачами и дриблингом», — сказал Алдонин «СЭ».

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (20 очков).

В 15-м туре РПЛ красно-синие 11 ноября сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».