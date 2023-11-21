Алдонин — о завершении карьеры Дзагоева: «Один из лучших, с кем довелось играть на футбольном поле»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление полузащитника «Ламии» Алана Дзагоева о завершении профессиональной карьеры.

«Он получал последнее время много травм. Наверное, это в большей степени стало причиной завершения карьеры. Он был незаурядным, креативным игроком. Один из лучших, с кем довелось играть на футбольном поле. Алан оставил серьезный след и в игре сборной и, безусловно, в ЦСКА. Он дебютировал в команде, которая уже выигрывала неоднократно чемпионаты России и Кубок УЕФА. Он влился очень органично. И по уровню не уступал тому же Карвальо. Алан долго был одним из лидеров ЦСКА», — сказал Алдонин «СЭ».

За «Ламию» 33-летний Дзагоев сыграл в двух матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.