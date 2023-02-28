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Алдонин: «По игровым качествам не было сомнений, что Жо — игрок с большой буквы»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, каким запомнил экс-нападающего армейцев Жо.

«Одним из самых неординарных в атаке. Со сборов и с первой официальной игры было видно, что очень интересный игрок, мог на острие играть, в подыгрыше, бил и левой, и правой. Да и карьеру у него сложилась прекрасно. После ЦСКА перешел в «Манчестер Сити». Да, может быть, до конца не проявил себя там, но затем прошел длинный и успеть путь в футболе, при этом играл в сборной Бразилии», — приводит Metaratings.ru слова Алдонина.

Также он прокомментировал информацию о том, что у Жо перед продажей в «Манчестер Сити» были проблемы с алкоголем.

«Слушайте, чтобы сказать, что у Жо были проблемы с алкоголем — нет, я этого не видел. Понятно, что в дальнейшем разные истории рождаются. Бразильцы могли повеселиться, побалагурить. Наверное, уже перед отъездом в «Сити» было видно, что Жо включил раздолбая, но ни коим образом это не отражалось на его возможностях. По игровым качествам не было сомнений, что Жо — игрок с большой буквы», — добавил специалист.

27 февраля Жо объявил о завершении карьеры игрока.

Бразильский нападающий выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 год. Всего в составе армейцев он провел 77 матчей, в которых забил 44 гола и отметился десятью результативными передачами. Последним клубом Жо стал саудовский «Аль-Джабалайн».

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-ya-ne-videl-chtoby-u-zho-byli-problemy-s-alkogolem-eto-igrok-s-bolshoi-bukvy-231513/
Евгений Алдонин
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