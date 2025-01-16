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Сегодня, 19:25

Алдонин считает, что Фернандес не нужен клубам РПЛ: «Вряд ли кто-то потянет его запросы»

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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» рассказал, стоит ли экс-защитнику армейцев Марио Фернандесу возвращаться в московский клуб.

«Он этот мост уже сжег. Марио уже в том возрасте, когда он в большей степени не помощник. Для чего это делать? Вряд ли он усилит команду. У Марио были хорошие годы, а потом переход в «Зенит» многое перечеркнул с точки зрения отношения болельщиков. Вряд ли кто-то из российских клубов потянет его запросы. Кто его может пригласить? Команда уровня ЦСКА или «Зенита» его уже не пригласит из-за возраста. Наступил тот момент, когда вопрос цены и качества выше, чем просто так давать деньги человеку, который близок к завершению карьеры», — сказал Алдонин «СЭ».

С 2023 по 2024 год бывший игрок сборной России представлял цвета сине-бело-голубых. В июле прошлого года Фернандес получил статус свободного агента.

Александр Абустин

2
Евгений Алдонин
Марио Фернандес
ФК ЦСКА (Москва)
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