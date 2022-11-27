Евгений Алдонин: «В первой части сезона очень удивил Гончаренко с «Уралом»

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, кто на его взгляд является лучшим тренером в ноябре.
«Гончаренко и Карпин — оба заслужили звание лучшего тренера ноября, — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина. — то касается первой части сезона, то очень сильно удивил Гончаренко. «Урал» хорошо провел трансферную компанию, и сейчас екатеринбуржцы выглядят очень боеспособной командой. Они стали регулярно обыгрывать всех. Абаскаль со «Спартаком» тоже смотрится очень интересно».
Лучшим тренером месяца в РПЛ стал Валерий Карпин из «Ростова». После 17 туров в чемпионате России его команда занимает третье место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования