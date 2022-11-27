Евгений Алдонин: «В первой части сезона очень удивил Гончаренко с «Уралом»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, кто на его взгляд является лучшим тренером в ноябре.

«Гончаренко и Карпин — оба заслужили звание лучшего тренера ноября, — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина. — то касается первой части сезона, то очень сильно удивил Гончаренко. «Урал» хорошо провел трансферную компанию, и сейчас екатеринбуржцы выглядят очень боеспособной командой. Они стали регулярно обыгрывать всех. Абаскаль со «Спартаком» тоже смотрится очень интересно».

Лучшим тренером месяца в РПЛ стал Валерий Карпин из «Ростова». После 17 туров в чемпионате России его команда занимает третье место.