Бушманов — об игре «Спартака»: «Получилось так, что угадали с Абаскалем»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову оценил игру команды в первом круге чемпионата России.

«Спартак» хочется и есть за что хвалить. И вокруг клуба скандалов стало значительно меньше — все сосредоточилось именно на футболе.

Абаскалю удалось полностью перестроить игру в короткое время. У нас скептически подходили к его словам о стиле футбола, который он хочет привить команде. Но Абаскаль сумел зажечь команду своими идеями. Команда поверила тренера, поверила в его игру — это дает результат.

На мой взгляд, такая игра нравится болельщикам и самим игрокам. Видна положительная динамика, команда прибавляет.

Получилось так, что угадали с Абаскалем», — сказал Бушманов в эфире программы «Футбол России».