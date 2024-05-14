Бушманов: «Чемпионство «Динамо» станет ударом по самолюбию «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал чемпионскую гонку РПЛ в текущем сезоне.

— Если «Динамо» станет чемпионом, для «Зенита» это станет щелчком по носу?

— Безусловно, это будет щелчком. «Зенит» считал и считает себя лучшей командой — это обоснованно, потому что пять лет выигрывали. Но, когда ты в такой ситуации не добиваешься результата, конечно, это удар по самолюбию», — приводит слова Бушманова Metaratings.ru.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 53 очка. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).