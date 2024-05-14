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Сегодня, 16:34

Бушманов: «Чемпионство «Динамо» станет ударом по самолюбию «Зенита»

Владислав Корегин
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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал чемпионскую гонку РПЛ в текущем сезоне.

Если «Динамо» станет чемпионом, для «Зенита» это станет щелчком по носу?

Безусловно, это будет щелчком. «Зенит» считал и считает себя лучшей командой — это обоснованно, потому что пять лет выигрывали. Но, когда ты в такой ситуации не добиваешься результата, конечно, это удар по самолюбию», — приводит слова Бушманова Metaratings.ru.

 
&laquo;Динамо&raquo; надо набрать четыре очка в&nbsp;двух матчах, чтоб стать чемпионом России. «Динамо» может стать чемпионом уже в следующем туре! Расклады за два матча до конца

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 53 очка. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

Источник: Metaratings.ru
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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