Бушманов: «Сложно сказать, дадут ли Бальде шанс при Станковиче»

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Евгений Бушманов сомневается, что нападающий красно-белых Кейта Бальде получил шанс при новом тренере.

«Бальде так и не удалось стать игроком основы, вроде бы неплохо начал, но потом он как будто бы исчез. Какие то качества у него есть, но в «Спартаке» почему-то ему заиграть не удалось. Сложно сказать, дадут ли ему шанс при Станковиче. Наверное, ему будут искать новый клуб», — цитирует «РБ Спорт» Бушманова.

В сезоне-2023/24 Кейта Бальде на правах аренды играл за «Эспаньол», где в 22 матчах во всех турнирах сделал 1 результативную передачу.