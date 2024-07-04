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Сегодня, 06:33

Бушманов: «Сложно сказать, дадут ли Бальде шанс при Станковиче»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Евгений Бушманов сомневается, что нападающий красно-белых Кейта Бальде получил шанс при новом тренере.

«Бальде так и не удалось стать игроком основы, вроде бы неплохо начал, но потом он как будто бы исчез. Какие то качества у него есть, но в «Спартаке» почему-то ему заиграть не удалось. Сложно сказать, дадут ли ему шанс при Станковиче. Наверное, ему будут искать новый клуб», — цитирует «РБ Спорт» Бушманова.

В сезоне-2023/24 Кейта Бальде на правах аренды играл за «Эспаньол», где в 22 матчах во всех турнирах сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-ne-uveren-chto-bal-de-poluchit-svoj-shans-pri-stankoviche/
Евгений Бушманов
Кейта Бальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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