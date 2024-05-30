Бушманов: «При более качественной игре «Спартак» мог рассчитывать на золотые медали»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов считает, что при более качественной игре красно-белые в этом сезоне могли бороться за чемпионство в РПЛ.

«Знаете, не хочу персонально говорить, кто слабое звено в «Спартаке». В клубе и без меня решат, с кем расстаться в летнее трансферное окно. Я в целом, от команды ждал более стабильного выступления и результата.

Думаю, «Спартак» мог быть выше. Минимум могли быть в тройке, а максимум — за первое место бороться. Состав у красно-белых не хуже, чем у «Краснодара», «Динамо» или «Локомотива». «Быки» и бело-голубые навязали серьезную борьбу «Зениту».

Любой из этих клубов мог выиграть чемпионат. При более качественной игре «Спартак» мог рассчитывать на золотые медали», — цитирует Legalbet Бушманова.