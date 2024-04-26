Бушманов: «Разговоров было много, но футбол в дерби получился слишком будничным»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал ничью красно-белых против ЦСКА (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Сегодня была скукотища, а не футбол. Разговоров было много, но футбол получился слишком будничным. Но это можно понять, на команды давит результат, никто не хочет терять очки. Особого желания победить я не увидел ни у одной команды. Сегодня все боялись проиграть», — цитирует «РБ Спорт» Бушманова.

«Спартак» с 39 очками занимает 6-е место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.