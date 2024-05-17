Бушманов: «Будет интересно посмотреть на работу Станковича в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака.

«Посмотрим по тому, как он будет работать. Безусловно большой игрок с большим опытом и как тренер определённый опыт умеет. Будет интересно посмотреть на его работу. Я надеюсь, что его опыт игрока и тренерский поможет «Спартаку» что-то выиграть», — цитирует Vprognoze.ru Бушманова.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.