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Сегодня, 04:46

Бушманов: «На старте чемпионата «Зенит» имеет преимущество перед конкурентами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов назвал проблемы конкурентов «Зенита» в новом сезоне в РПЛ.

«У «Краснодара» в прошлом сезоне был неплохой состав. Другое дело, что из него уходят игроки, а не приходят. Сафонов ушёл, плюс Хуниор Алонсо, берут центрального защитника, надеюсь, станет полноценной заменой. У «Динамо» вроде никто не ушел, но игроки играли на Кубке Америки, поэтому команде будет сложно включиться. На старте чемпионата «Зенит» имеет преимущество перед конкурентами», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Бушманова.

Сезон-2024/25 в чемпионате России стартует 20 июля. В первом туре «Зенит» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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