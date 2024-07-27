Бушманов: «Остается надеяться, что Барко поможет «Спартаку» стать сильнее»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал переход аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в стан красно-белых.

«То, что «Спартаку» нужно усиление, — это однозначно. Остается надеяться, что Барко поможет команде стать сильнее. С такими данными игрок «красно-белым» однозначно нужен. Но наш чемпионат отличается от большинства других. Поэтому посмотрим, как Барко сможет себя проявить», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Бушманова.

25 июля «Спартак» объявил о переходе в клуб аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта». Контракт рассчитан на три года.