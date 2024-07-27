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Сегодня, 02:52

Бушманов: «Остается надеяться, что Барко поможет «Спартаку» стать сильнее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал переход аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в стан красно-белых.

«То, что «Спартаку» нужно усиление, — это однозначно. Остается надеяться, что Барко поможет команде стать сильнее. С такими данными игрок «красно-белым» однозначно нужен. Но наш чемпионат отличается от большинства других. Поэтому посмотрим, как Барко сможет себя проявить», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Бушманова.

25 июля «Спартак» объявил о переходе в клуб аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта». Контракт рассчитан на три года.

Новичок &laquo;Спартака&raquo; Эсекиэль Барко. Второй по стоимости трансфер «Спартака» — дороже только Тил! Что нужно знать о Барко
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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