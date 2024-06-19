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Сегодня, 02:35

Бушманов: «Смолов 100 процентов подойдет «Краснодару»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Краснодар».

«Смолов 100 процентов подойдет «Краснодару». Он уже играл за эту команду. Бороться за место в старте будет сложно, но игровое время у Федора точно будет, он поможет «Краснодару». Что касается его последнего сезона в «Динамо», то нельзя сказать, что Федор как-то себя проявил.

Смолов не запомнился яркими действиями, но показал себя настоящим профессионалом. Самое главное, что не было никакого негатива. Федор старался помогать своим партнерам по команде», — цитирует «РБ Спорт» Бушманова.

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.

 
Федор Смолов вернулся в &laquo;Краснодар&raquo;. Смолов вернулся в «Краснодар». Галицкий ностальгирует по золотым временам?
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-smolov-100-protsentov-podojdet-krasnodaru-igrovoe-vremya-u-nego-budet/
Евгений Бушманов
Федор Смолов
Футбол
ФК Краснодар
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