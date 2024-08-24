Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:33

Бушманов: «Без двух ведущих игроков «Зенит» не будет играть в атаку против такого «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Зенита» в 6-м туре РПЛ.

«Спартак» пока не готов играть с позиции силы, все-таки команда еще строится. В одной игре бой «Зениту» они способны дать, но команда Семака последние шесть лет становилась чемпионом. Поэтому посмотрим, как сложится матч. Мне кажется, что «Зенит» сыграет осторожно, Семак достаточно рациональный тренер. Без двух ведущих игроков он не будет играть в атаку против такого «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Бушманова.

Игра пройдет в субботу, 24 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Жена Сергея Мандреко рассказала о тяжелой болезни мужа
Фигуристка Зинина прокомментировала свое видео про суицид и изнасилования
ВСУ совершили неудачную попытку прикрепить флаг Украины на телевышку в ЛНР
Старший сын Аршавина в Большом театре, дочь — участница шоу «Танцы на ТНТ», второй сын-футболист и фанат «Спартака». У легенды «Зенита» родился пятый ребенок
В Якутии из-за отказа двигателя самолет Ан-2 совершил аварийную посадку
В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри из резиденции премьер-министра
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бессмертный: «В этом сезоне было тяжелее всего персонально играть против Пиняева»

Титов: «Уход Соболева не станет потерей для «Спартака»