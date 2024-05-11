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Сегодня, 06:45

Бушманов: «Слишковичу удалось угадывать с составом и тактикой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал признание Владимира Слишковича лучшим тренером месяца в РПЛ.

«При нем «Спартак» провел хорошие матчи. Команда давно не играла на ноль, тем более какой-то продолжительный отрезок. В этом тоже вижу плюс. Смена тренера — всегда встряска для футболистов. Это один фактор. Другой — что много матчей было подряд: через два дня на третий, через три на четвертый. И в этой ситуации Слишкович хорошо использовал ротацию. Наличие большого количества игроков хорошего уровня облегчило «Спартаку» задачу, в отличие от других клубов. Это сказалось на игре и результатах. Тренеру удалось угадывать с составом и тактикой», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Бушманова.

9 мая стало известно, что 41-летний босниец признан лучшим тренером апреля в РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005634831_bushmanov_vyiskazalsya_o_priznanii_slishkovicha_luchshim_trenerom_aprelya
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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