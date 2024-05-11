Бушманов: «Слишковичу удалось угадывать с составом и тактикой»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал признание Владимира Слишковича лучшим тренером месяца в РПЛ.

«При нем «Спартак» провел хорошие матчи. Команда давно не играла на ноль, тем более какой-то продолжительный отрезок. В этом тоже вижу плюс. Смена тренера — всегда встряска для футболистов. Это один фактор. Другой — что много матчей было подряд: через два дня на третий, через три на четвертый. И в этой ситуации Слишкович хорошо использовал ротацию. Наличие большого количества игроков хорошего уровня облегчило «Спартаку» задачу, в отличие от других клубов. Это сказалось на игре и результатах. Тренеру удалось угадывать с составом и тактикой», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Бушманова.

9 мая стало известно, что 41-летний босниец признан лучшим тренером апреля в РПЛ.