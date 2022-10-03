Бушманов: «Сейчас в опорной зоне Литвинов лучше Умярова»

Бушманов считает, что в опорной зоне Литвинов лучше Умярова

Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник красно-белых Руслан Литвинов в центре поля полезнее, чем в обороне.

— Почему вы считаете, что от Литвинова больше пользы на позиции опорного хава?

— У него хороший пас. Удар поставлен. Прекрасно готов физически, выполняет огромный объем работы. Когда Руслан на поле, спартаковская игра сразу ускоряется. Так было и в Нижнем. Вот вышел он во втором тайме — и совершенно другая картина. Литвинов быстро доставлял мяч вперед, сделал несколько острых передач в штрафную.

— Сейчас в опорной зоне Литвинов лучше Умярова?

— Конечно! Наиль тоже способный парень, но в этом сезоне игра у него не идет. Хотя Абаскаль по-прежнему ему доверяет.