Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» оценил эпизод с нападающим «Оренбурга» Владимиром Сычевым, который сделал предложение девушке после забитого пенальти в матче с «Сочи» (4:1).

— Сычевой должен был получить желтую, которая стала бы для него второй. Судья Любимов форварда пожалел. Прав?

— Ну конечно! Те, кто призывают наказать Любимова, — унылые буквоеды. Кстати, матч я смотрел с супругой и дочкой. Обе были в восторге, когда Сычевой вручил возлюбленной роскошный букет роз и кольцо. И тоже поддержали арбитра. Сказали: «Да если бы в такой ситуации он удалил парня, это была бы вопиющая несправедливость. Тогда все женщины выбежали бы на поле и накинулись бы на судью с кулаками...»