Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:50

Бушманов — о неудалении Сычевого: «Те, кто призывают наказать Любимова, — унылые буквоеды»

Бушманов оценил эпизод с неудалением Сычевого в матче с «Сочи»
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» оценил эпизод с нападающим «Оренбурга» Владимиром Сычевым, который сделал предложение девушке после забитого пенальти в матче с «Сочи» (4:1).

— Сычевой должен был получить желтую, которая стала бы для него второй. Судья Любимов форварда пожалел. Прав?

— Ну конечно! Те, кто призывают наказать Любимова, — унылые буквоеды. Кстати, матч я смотрел с супругой и дочкой. Обе были в восторге, когда Сычевой вручил возлюбленной роскошный букет роз и кольцо. И тоже поддержали арбитра. Сказали: «Да если бы в такой ситуации он удалил парня, это была бы вопиющая несправедливость. Тогда все женщины выбежали бы на поле и накинулись бы на судью с кулаками...»

Квинси Промес. За счет чего расцвел Промес, где полезнее Литвинов и почему прав судья Любимов. Интервью Бушманова
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Сочи
Владимир Сычевой
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трусова ушла от Тутберидзе из-за любви к олимпийскому чемпиону? Ради кого она так поступила
Что будет, если есть колбасу каждый день? Мнение эксперта
Песков прокомментировал резкую критику Кадыровым военного руководства
Солдаты ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке проникнуть в ЛНР
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
Экс-главный тренер «Динамо» Кобелев прокомментировал неудачные результаты команды в РПЛ
Бушманов: «Гол Майги? К Селихову меньше всего претензий»
У «Зенит» «плюс 6». Погоня в РПЛ окончена? — Live в 15.00
Бушманов: «У Зиньковского одна проблема — не привык пахать в обороне»
Бушманов: «При Абаскале «Спартак» заиграл в тот футбол, который близок Промесу»
За счет чего расцвел Промес, где полезнее Литвинов и почему прав судья Любимов. Интервью Бушманова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Алексей Мелешин — об игре сына: «Павел был заряжен, мне понравилось его эмоциональное состояние»

Валерий Новиков считает, что игры с «Динамо» и «Спартаком» станут определяющими для ЦСКА