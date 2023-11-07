Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» оценил работу Гильермо Абаскаля.

— От матча «Локо» — «Спартак» вы, как я понял, не в восторге?

— Да, ждал большего. «Локомотив» до перерыва вообще ничего не показал. За исключением одного-единственного эпизода, который и привел к удалению Хлусевича. Во втором тайме уже что-то стало получаться, но и «Спартак» продолжал атаковать.

— Даже не чувствовалось, что играет в меньшинстве.

— Именно! Тут надо отдать должное Абаскалю, который в перерыве на позицию правого защитника внезапно отрядил Мозеса. Это был риск, и он оправдался. А вот другая замена не сработала.

— Это какая же?

— Я о выходе Мартинса вместо Игнатова. Мне кажется, с заменой стоило повременить. Миша не выглядел уставшим. Играл хорошо, был очень подвижен, приносил ощутимую пользу в атаке, еще и сзади пахал. Везде успевал! По идее Мартинс должен был укрепить оборону, однако в реальности этого не произошло. Почти сразу «Спартак» пропустил, да и в дальнейшем у ворот Максименко возникали опасные моменты. Но в целом ничья -— закономерный результат.

— Теперь разговоры об отставке Абаскаля поутихнут?

— Ну а зачем его сейчас увольнять? Разве «Спартак» катится под откос и нужно срочно что-то менять? Нет. Испанец справляется и до зимней паузы точно доработает. Если раньше он постоянно тасовал схему и состав, то в последних матчах все устаканилось. Это вселяет надежду, что «Спартак» наконец-то обретет стабильность. Как в игре, так и в результатах.

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